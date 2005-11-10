Ufficiale Una cinese per il centrocampo della Ternana Women: ha firmato Lina Yang

La classe '94 ha firmato un annuale con opzione. Arriva dal Galatasaray e ha già un passato in Italia con la maglia della Lazio

Rinforzo dall'estero per il centrocampo della Ternana che ha annunciato l'arrivo in mezzo al campo della nazionale cinese Lina Yang che torna così in Italia dopo l'esperienza con la Lazio nel 2024/25 quando collezionò 21 presenze totali prima di partire in direzione Turchia per vestire la maglia del Galatasaray. Questo il comunicato delle rossoverdi:

"La Ternana Women dà il benvenuto a Lina Yang. Il club rossoverde è orgoglioso di annunciare l’arrivo della centrocampista cinese, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva.

Classe 1994, nata a Shanghai, Lina Yang approda in rossoverde dopo un percorso che l’ha portata a confrontarsi in alcuni dei principali campionati europei. Centrocampista che sa abbinare quantità a qualità, dotata di visione di gioco e un buon feeling con il gol, porta con sé un bagaglio di esperienza maturato tra Cina, Francia, Spagna, Italia e Turchia.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie dello Shanghai Shengli, del Paris Saint-Germain, del Levante Las Planas (oggi Badalona Women), della Lazio e, più recentemente, del Galatasaray.

Il suo curriculum è impreziosito anche da una lunga esperienza con la nazionale maggiore della Cina.

Dopo l’esordio nel 2018 ai Giochi Asiatici, successivamente ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e ha contribuito alla conquista della Coppa d’Asia 2022. Nel 2023 è stata inoltre convocata per il Campionato del Mondo FIFA disputato in Australia e Nuova Zelanda.

L’arrivo di Lina Yang rafforza il progetto della Ternana Women con esperienza e qualità in mezzo al campo".

Queste le prime dichiarazioni di Lina Yang: “Vengo dalla Cina e la mia città natale è Shanghai ma ho militato, tra le tante esperienze, anche nella Lazio e mi è piaciuto molto giocare in Italia; ritengo che sia un campionato impegnativo e credo che la Ternana Women sia un grande club, con grandi ambizioni e con un notevole potenziale, ecco perché ho deciso rapidamente di venire qui. Spero che la mia esperienza possa aiutare la squadra a raggiungere la parte alta della classifica e a diventare sempre più competitiva”.