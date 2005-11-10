Ufficiale
Vicenza, arriva in prestito dalla Juventus l'esterno classe 2003 Alessandro Pietrelli
TUTTOmercatoWEB
La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Pietrelli dalla Juventus.
Pietrelli, esterno destro classe 2003, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Venezia, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A, scendendo in campo in 9 occasioni arricchite da 1 assist.
Cresciuto nelle giovanili del Bologna, in carriera ha vestito, inoltre, le maglie di FeralpiSalò, collezionando 57 presenze con 6 reti e 6 assist, e Juventus Next Gen, con 15 presenze, 4 gol e 2 assist.
Altre notizie Serie B