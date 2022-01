ufficiale Clotet esonerato dalla SPAL. Arriva Venturato: contratto fino al 2023

Cambio di panchina in casa SPAL. La società emiliana con due note ufficiali ha annunciato l'esonero di Pep Clotet, arrivato la scorsa estate sulla panchina dopo l'esperienza al Brescia, e l'arrivo sulla panchina di Roberto Venturato, ex del Cittadella. Di seguito i due comunicati del club estense:

"S.P.A.L. comunicata di aver sollevato mister Josep Ruiz Clotet dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Sono stati sollevati dai rispettivi ruoli il vice allenatore Javier Francisco Garcia Bernal e il collaboratore tecnico Alberto José Fornier Escobar. Il Club biancazzurro ringrazia mister Clotet insieme a Bernal ed Escobar per la professionalità umana e sportiva dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi a Ferrara e augura loro le migliori soddisfazioni personali e professionali".

"S.P.A.L. comunica di aver affidato a Roberto Venturato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra.

Venturato è nato ad Atherton in Australia il 14 aprile 1963 e nella sua carriera calcistica, tra gli anni ’80 e ’90, ha vestito le maglie di Montebelluna, Cremonese, Pergocrema, Venezia, Treviso e Pizzighettone. Proprio nelle giovanili di quest’ultima società ha iniziato il suo percorso come allenatore a metà degli anni ’90 che lo ha portato successivamente ad allenare Cremonese, Pergolettese, Piacenza e Cittadella. Col Cittadella, dove è rimasto per sei stagioni, ha ottenuto una promozione in Serie B oltre alla finale di Coppa Italia Lega Pro e due finali play-off di Serie B per un totale di 270 panchine.

A completare lo staff tecnico si aggiungeranno l’allenatore in seconda Andrea Bruniera e il collaboratore tecnico Francesco Zanoncelli. Venturato ha sottoscritto con il club biancazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023".