ufficiale Como, colpo in attacco. Gliozzi ha firmato un contratto biennale

Como 1907 comunica l’arrivo a titolo definitivo dal Monza di Ettore Gliozzi, attaccante centrale che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Classe 1995, nell’ultima stagione ha collezionato 30 presenze in Serie B con la maglia del Cosenza realizzando 7 reti e 2 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, maglia con cui ha esordito in Serie A, prima dell’esperienza al Cosenza e al Monza ha giocato per Forlì, Südtirol, dove nella stagione 2016/17 ha realizzato 15 gol, Cesena, Padova e Siena, dove ha toccato il massimo dei gol in carriera, segnandone 17 nell’annata 2018/19.