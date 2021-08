ufficiale Cosenza, doppio colpo per il reparto offensivo: ecco Situm e Millico

Il Cosenza ha piazzato un doppio colpo per il reparto offensivo mettendo sotto contratto Mario Situm e Vincenzo Millico. Questi i comunicati del club calabrese:

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Šitum Mario, proveniente dalla Società Reggina 1914. Il centrocampista, nato a Zagabria (Croazia) il 4 aprile 1992, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Ha al suo attivo oltre 80 presenze in Serie B con le maglie di Spezia e Reggina. Ha militato inoltre nelle fila di Dinamo Zagabria – con cui gioca 5 partite di Champions League nella stagione 2016/2017 – Lokomotiva Zagabria, Lech Poznań e Kayserispor Kulübü. Conta inoltre 14 presenze e 3 reti con la Nazionale Under 21 della Croazia e 2 presenze con la Nazionale maggiore. Šitum è ora pronto a vestire la maglia del Cosenza".

"La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Millico Vincenzo, proveniente dalla Società Torino Football Club. L’attaccante, nato a Torino il 12 agosto 2000, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022. Ha al suo attivo 39 gol e 15 assist in 61 presenze con il Torino Primavera. Con la prima squadra dei granata ha inoltre già disputato 15 gare in Serie A. Millico è ora pronto a vestire la maglia del Cosenza".