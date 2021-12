ufficiale Cosenza, rinnovo fino al giugno 2025 per il 2002 Aldo Florenzi

vedi letture

La Società Cosenza Calcio comunica che, in data odierna, il calciatore Aldo Florenzi, nato a Nuoro il 02/04/2002, ha firmato un contratto da professionista che avrà validità fino al 30 giugno 2025. Il centrocampista, che ha militato nella scorsa stagione nella squadra Primavera dei Lupi, è aggregato in pianta stabile in prima squadra dall’inizio del campionato di Serie BKT ’21/’22 ed ha già collezionato 11 presenze. La Società augura al ragazzo di proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia rossoblù!