ufficiale Cosenza, tesserato il difensore Rigione. Contratto fino al 2023

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rigione. Il difensore, nato a Napoli il 7 marzo 1991, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Dopo aver vinto il campionato nazionale con la formazione Allievi dell’Inter ha esordito tra i professionisti con la maglia del Foggia. Dopo un anno alla Cremonese debutta in Serie B nelle fila del Grosseto. Seguono le esperienze con Catanzaro, Teramo, Virtus Lanciano, Cesena, Ternana e in ultimo, ChievoVerona. E’ stato convocato anche nelle Nazionali giovanili Under 16, Under 17, Under 18 e Under 20. Ora è pronto ad indossare la maglia numero 5 dei Lupi!