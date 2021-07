ufficiale Monza, colpo a centrocampo: Mazzitelli firma fino al 2025. Arriva dal Sassuolo

Il Monza ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'arrivo del centrocampista Luca Mazzitelli dal Sassuolo. Il classe '95 si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un quadriennale con i brianzoli. Questa la nota del club:

"Luca Mazzitelli è un nuovo giocatore del Monza.

Il centrocampista proveniente dal Sassuolo ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2025.

Nato a Roma il 18 novembre 1995, è un prodotto del settore giovanile della Roma con cui ha debuttato in Serie A a 18 anni. Dopo una stagione al Sudtirol in Lega Pro, dove è stato allenato per poche partite da Giovanni Stroppa, ha fatto il suo esordio in Serie B col Brescia. Nel 2016 è stato acquistato dal Sassuolo con cui ha giocato per due anni disputando anche 4 gare in Europa League, prima del prestito al Genoa. Dopo un’altra parentesi in Emilia e un’esperienza alla Virtus Entella, nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze con 5 gol in Serie B col Pisa.

Sono 49 complessivamente i suoi gettoni in Serie A con un gol all’attivo e 88 in Serie B con 13 reti. Vanta anche 7 presenze con l'Italia Under 21".