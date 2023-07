ufficiale Nuova avventura italiana per Abildgaard. Ha firmato con il Como in Serie B

Nuova avventura in Italia per il centrocampista Oliver Abildgaard. Dopo 13 presenze con la maglia dell'Hellas Verona nella seconda parte della passata stagione di Serie A il danese ha infatti firmato con il Como in Serie B. Questa la nota del club lariano:

Oliver è cresciuto nelle giovanili dell’Aalborg e si è guadagnato un meritato debutto nella prima divisione danese, la Superliagen, a 19 anni, conquistando anche la maglia della nazionale under 21.

Il suo percorso ha attirato l’attenzione del Rubin Kazan, club della Russian Premier League. Con i russi, Oliver ha giocato 62 partite, prima di passare al Celtic Glasgow (Scottish Premier League) la scorsa stagione, dove ha giocato contro squadre del calibro di Leipzig e Real Madrid in Champions League.

Al momento della firma, Oliver ha detto ai tifosi: “Forza Como, io sono pronto”.

Il direttore sportivo Charly Ludi ha dato il benvenuto a Oliver nel club dicendo “Siamo orgogliosi di poter dare il benvenuto a Oliver all’interno della nostra squadra, dopo una trattativa complessa. Si tratta di un giocatore di grande energia ed eccellente spirito di sacrificio. Insieme alle qualità tecnico tattiche, l’esperienza maturata in contesti internazionali e il fatto di aver già conosciuto il calcio italiano lo renderanno un giocatore molto importante per noi”.

Sulle sue prime impressioni sul club e sulla città, Oliver ha dichiarato: “Sono felice di conoscere i miei compagni di squadra e lo staff, la prima impressione non può essere che buona, la città, la gente, il cibo!”.

Sulle sue ambizioni per la prossima stagione ha invece detto: “Prima di tutto dobbiamo raggiungere i playoff, spero che possiamo ottenere di più, è per questo che sono venuto qui”.