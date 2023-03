ufficiale Parma, Martines nuovo membro del CdA. Prende il posto di Levinsky

L’Assemblea dei Soci di Parma Calcio 1913 S.r.l., riunitasi in data 23 marzo u.s., ha deliberato all’unanimità la nomina di Luca Martines, quale nuovo Consigliere del Consiglio di Amministrazione. Martines, Managing Director Corporate del Club, prende il posto di Itay Levinsky al quale vengono rivolti sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto.