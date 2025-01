Ufficiale Casertana, ufficializzato il tesseramento di Vano: firma coi falchetti fino al 2026

È con una nota ufficiale che la Casertana comunica che Michele Vano è un nuovo centravanti rossoblù. Come da nota, "il possente attaccante, che indosserà la maglia dei falchetti numero 91, firma un contratto che lo lega al club rossoblu fino al 30 giugno 2026".

Seguono poi anche le sue prime parole dopo la firma con i falchetti, con i quali si stava già allenando da giorni: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di scendere in campo. Sono pronto a dare il mio contributo per il bene della squadra, consapevole che gli obiettivi di quest'ultima viaggiano di pari passo con quelli personali. Da avversario ho potuto giocare al 'Pinto' e toccare con mano il calore e la fame di calcio che c'è in questa piazza importate. Per me non può che essere uno stimolo ulteriore a dare tutto".

Questo, invece, il congedo della sua precedente squadra: "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana FC il calciatore Michele Vano.

Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".