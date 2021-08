ufficiale Perugia, dalla Fiorentina ecco Ferrarini: prestito annuale

Un nuovo rinforzo a centrocampo per il Perugia, che si aggiudica Gabriele Ferrarini, talentuoso classe 2000 che arriva in Umbria in prestito dalla Fiorentina.

Questa la nota del Grifo:

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 dalla ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Gabriele Ferrarini.

Il centrocampista, classe 2000, vanta 17 presenze in Serie B con il Venezia maturate nella passata stagione fino alla vittoria dei playoff. Ha militato anche nella Pistoiese e oltre 60 gettoni con la Primavera della Fiorentina.

Benvenuto in biancorosso!".