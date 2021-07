ufficiale Pordenone, il rinforzo in attacco arriva dall'Atalanta: ecco Cambiaghi

vedi letture

Un'agguerrita concorrenza su di lui, ma è stato il Pordenone ad aggiudicarselo: Nicolò Cambiaghi vestirà la maglia neroverde per la prossima stagione:

Questo il comunicato dei ramarri:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Nicolò Cambiaghi. Il calciatore, classe 2000, arriva dall’Atalanta in prestito fino a giugno 2022.

Cambiaghi è un esterno ambidestro, di grande rapidità e dribbling. La stagione 2020/21 è stata la sua prima nei professionisti: ha vestito la maglia della Reggiana in B, con 19 presenze. È cresciuto nel Settore giovanile dell’Atalanta, affermandosi come protagonista in tutte le categorie. Nel biennio con la Primavera, in cui ha maturato esperienza anche in Youth League, ha fornito un contributo fondamentale (12 gol e 8 assist) alla conquista di due scudetti e una Supercoppa".