ufficiale Riccardo Ladinetti ha risolto il suo contratto col Cagliari

vedi letture

Riccardo Ladinetti non è più un calciatore del Cagliari. Ecco il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Riccardo Ladinetti. Cresciuto nel Settore giovanile, 73 gare e 10 reti con la Primavera, il centrocampista ha totalizzato 4 presenze in prima squadra, con cui ha debuttato il 18 luglio 2020 in Cagliari-Sassuolo 1-1. L’ultima partita in maglia rossoblù sempre contro il Sassuolo, in Coppa Italia, lo scorso 19 gennaio. Ha chiuso l’ultima stagione tra le fila dell’Olbia".