ufficiale SPAL, primo contratto da pro per Bugaj: ha firmato fino al 2026

S.P.A.L. comunica di aver sottoscritto il primo contratto da sportivo professionista con il difensore proveniente dal Settore Giovanile Dawid Bugaj.

Il giovane classe 2004 ha firmato un contratto con il Club biancazzurro fino al 30 giugno 2024 con opzione fino al 30 giugno 2026.

Nato in Polonia, Bugaj è arrivato alla SPAL nell’estate del 2020 dall’Academy del club norvegese Molde FK per unirsi alla selezione Under 17 biancazurra.

Nell’ultima stagione il giovane laterale destro ha collezionato 9 presenze nel Campionato Primavera 1 ed è stato uno dei protagonisti della vittoria del titolo nazionale Under 18 con la formazione di mister Pedriali, con la quale è sceso in campo in 18 partite realizzando anche 3 reti.

Fin dall’Under 15, inoltre, ha sempre fatto parte delle varie rappresentative nazionali polacche fino a raggiungere il traguardo della prima convocazione con la Polonia Under 19, arrivata nel marzo scorso.