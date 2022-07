ufficiale SudTirol, arriva Nicolussi Caviglia in prestito dalla Juventus

Nuova avventura in arrivo per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista classe 2000 è stato ceduto dalla Juventus al SudTirol fino al termine della stagione. In Alto Adige il giocatore ritroverà Lamberto Zauli, ex tecnico della formazione Under23 bianconera.