ufficiale Venezia, ecco il rinnovo di Busio. Lo statunitense firma fino al 2025

vedi letture

Dopo l'annuncio in conferenza stampa del presidente Niederauer è arrivato anche il comunicato ufficiale del club: Gianluca Busio ha rinnovato il proprio contratto con il club lagunare:

"Il Venezia FC comunica il prolungamento del contratto del centrocampista Gianluca Busio, che resterà così legato al club fino alla stagione 2024/25.

Busio, 20 anni, è arrivato dallo Sporting Kansas City, club di MLS, nell'agosto del 2021, adattandosi molto bene al contesto della Serie A, ed affermandosi sin da subito nel centrocampo del Venezia. Nelle 29 presenze (23 da titolare) collezionate in campionato nella stagione 2021/22, il nazionale americano ha totalizzato 1.944 minuti, che sono valsi a Busio il quarto posto in Serie A per minutaggio fra i giocatori under 21. Il centrocampista lagunare ha segnato un gol in stagione, una rete arrivata nei minuti di recupero che è valsa il pareggio nell’1-1 di Cagliari nella 7ª giornata di campionato. Busio ha inoltre impreziosito la sua stagione con due assist, di cui uno per il gol vittoria di David Okereke contro il Bologna nella 13ª giornata.

A livello internazionale, Busio ha collezionato nove presenze con la maglia della nazionale statunitense".