Ufficiale Venezia, l'islandese Mikaelsson vola in Norvegia: giocherà con il Kristiansund

Dopo l'addio di Johnsen, ceduto alla Cremonese in chiusura del mercato invernale, il Venezia ha annunciato un altro addio come quello dell'attaccante classe 2004 Mikaelsson, sette gol e un assist in 11 presenze con la Primavera, ma mai utilizzato in prima squadra, che giocherà per il resto del 2024 in Norvegia. Dopo le due esperienze al Tromso nel 2022 e 2023, dove l'islandese ha collezionato 5 presenze con un gol e due assist, ora sarà il Kristiansund ad accogliere il calciatore. Questo il comunicato del club lagunare:

"Il Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio di Hilmir Rafn Mikaelsson in prestito fino al 31 dicembre 2024 al Kristiansund Ballklubb, formazione che milita nella Eliteserien, prima serie Norvegese.

Mikaelsson, 20 anni, è arrivato a Venezia nell’estate del 2021 e ha totalizzato 44 presenze con 16 gol tra le fila della Primavera. Con la prima squadra, ha esordito in Serie A nella sfida contro il Cagliari nella stagione 2021/22, oltre ad aver siglato una doppietta nella gara di Coppa Italia contro l’Ascoli nell’agosto del 2022.

Buona fortuna, Hilmir".