Ufficiale Venezia, l'attaccante Mikaelsson torna a giocare in Norvegia. Si trasferisce al Viking

Il Venezia FC comunica sui propri canali ufficiali la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Hilmir Rafn Mikaelsson al Viking FK, club militante nella Eliteserien norvegese.

Il comunicato ufficiale del Venezia sulla cessione di Mikaelsson

"Mikaelsson, 20 anni, è arrivato a Venezia nell’estate del 2021 e ha totalizzato 44 presenze con 16 gol tra le fila della Primavera. Con la prima squadra, ha esordito in Serie A nella sfida contro il Cagliari nella stagione 2021/22, oltre ad aver siglato una doppietta nella gara di Coppa Italia contro l’Ascoli nell’agosto del 2022. Buona fortuna, Hilmir".

Come arriva la squadra di Di Francesco alla trasferta di Udine

Dato che la firma con il Palermo non è ancora arrivata, la sensazione è che Pohjanpalo sarà della partita: fino a che non dovesse sbloccarsi la trattativa che sembrava fatta, Di Francesco schiererà il proprio capitano anche per mancanza di grandi alternative davanti. Ancora titolare Candè nel reparto arretrato dopo il buon esordio contro il Verona: insieme ad Haps ed Idzes formerà la difesa davanti a Stankovic, con l'ultimo arrivato Marcandalli che probabilmente inizierà dalla panchina, così come Schingtienne, ormai pienamente recuperato. Zerbin ha fatto vedere di cosa è capace e sarà confermato a destra, probabile dunque che Zampano venga dirottato a sinistra in mediana. Il trio Doumbia-Nicolussi Caviglia-Busio agirà nel cuore del centrocampo, con Duncan che si potrebbe rivedere in panchina. Davanti ancora Oristanio e Pohjanpalo dal primo minuto (da Venezia, Daniele Najjar).