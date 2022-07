ufficiale Venezia, riscattato il centrocampista De Vries dal Philadelphia Union

Il Venezia FC comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista statunitense Jack de Vries, 20 anni, proveniente dai Philadelphia Union della Major League Soccer.

Dopo essersi unito alla Primavera del Venezia, in prestito, nell'agosto del 2021, de Vries è diventato il capocannoniere della squadra nel campionato Primavera 2 2021/22, segnando 14 gol in 22 presenze in campo.

Il 14 dicembre 2021, de Vries fa il suo esordio in prima squadra allo Stadio Penzo, entrando al posto di Arnór Sigurðsson all'80° minuto degli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22, nella vittoria per 3-1 del Venezia sulla Ternana.

Nato negli Stati Uniti, de Vries si è trasferito in Belgio e ha trascorso tre anni nel vivaio dell'Anderlecht, prima di tornare negli Stati Uniti ed entrare nel settore giovanile dell'Union. De Vries ha fatto il suo debutto in MLS nel luglio 2020 e ha totalizzato quattro presenze nella stessa stagione. A livello internazionale, de Vries ha collezionato due presenze per la nazionale U17 degli Stati Uniti al CONCACAF U17 Championship 2019.