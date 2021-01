Venezia, Bocalon: "Voglio vincere qualcosa di importante con la maglia della mia città"

Il centravanti del Venezia Ricardo Bocalon ha parlato della sfida contro il Pordenone di sabato prossimo in cui vestirà i panni di grande ex: “Siamo la squadra rivelazione anche se tutti sappiamo quale può essere il nostro obiettivo. Il primo è conquistare la salvezza, poi riuscire a raggiungere i play off sarebbe un grandissimo passo in avanti considerando le ultime due annate. Ultimamente abbiamo buttato vi quattro punti nelle sfide contro Brescia e Chievo, ma l’importante è non perdere l’identità di gioco che abbiamo raggiunto. - continua Bocalon parlando poi della prossima sfida – Affrontiamo una squadra molto forte e preparata, un allenatore vincente che ha nel suo curriculum tante promozioni e penso che sarà una sfida molto tirata. Concorrenza? Forte è fortissimo, ma io mi sento un titolare e lavoro per conquistarmi il posto e per essere decisivo quando vengo chiamato in causa. Inoltre siamo compatibili perché possiamo fare entrambi sia la prima sia la seconda punta.Per me giocare a Venezia è un sogno, volevo rivivere certe emozioni che ho vissuto in passato con questa maglia, vestire la maglia del Venezia può in parte essere un peso per un veneziano, ma il mio sogno sarebbe quello di tornare a vincere in arancioneroverde qualcosa d’importante”.