Venezia-Brescia, Bjarnason: "Quella di oggi è la nostra miglior gara giocata finora"

A margine della gara tra Venezia e Brescia, Birkir Bjarnason, centrocampista dei lombardi, oggi vittoriosi, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "È una vittoria importantissima per noi. Abbiamo parlato tanto in settimana: dovevamo cominciare a vincere anche due partite di fila. Oggi abbiamo avuto grinta e voglia di vincere. Abbiamo messo tutto in campo. È la miglior gara da noi giocata finora. Ora ci aspettano altre due belle partite, continuiamo così. Clotet? Ha messo tanta grinta, ora andiamo più forte e siamo più uniti. Tatticamente è molto bravo e si vede in campo".