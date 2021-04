Venezia, Crnigoj: "Col Cosenza dominato e vinto. Adesso prendiamo tre punti a Salerno"

Dopo la vittoria sul Cosenza per il Venezia è in programma il match contro la Salernitana. Una sfida sulla quale si è espresso anche Domen Crnigoj, centrocampista sloveno della formazione di Paolo Zanetti attraverso le colonne del Corriere del Veneto: Sono felice per il gol contro il Cosenza ci avevo provato con la SPAL e avevo colpito il palo. Stavolta la palla è entrata ed è stata una grande gioia aver fatto centro e aiutato la squadra a conquistare un grande risultato. Dopo tre sconfitte finalmente abbiamo vinto in casa e muoviamo la classifica. Già a Ferrara avevamo mostrato carattere e meritavamo di vincere, questa volta con il Cosenza abbiamo dominato e vinto. Ora testa a Salerno per fare altri tre punti”.