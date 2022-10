ufficiale Venezia, rinnovo di contratto per Mikaelsson: l'islandese firma fino al 2027

Il Venezia FC comunica che l'attaccante islandese Hilmir Rafn Mikaelsson, 18 anni, ha firmato un prolungamento di contratto fino alla stagione 2026/27.

In questa stagione, Mikaelsson ha segnato due gol con la prima squadra nella Coppa Italia 2022/23 e due gol con la Primavera nel campionato Primavera 2 2022/23.

Mikaelsson è arrivato a Venezia nell'agosto 2021. Nella scorsa stagione, ha collezionato 20 presenze con cinque gol e due assist con la Primavera e ha esordito in prima squadra il 22 maggio 2022, entrando al posto di Dennis Johnsen al 73' della partita del Venezia con il Cagliari allo Stadio Penzo nella Giornata 38 della Serie A 2021/22.

A livello internazionale, Mikaelsson ha collezionato 10 presenze e quattro gol con l'Islanda Under 19 e il mese scorso ha esordito con l'Islanda Under 21 nelle qualificazioni al Campionato Europeo Under 19 UEFA 2023.