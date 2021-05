Venezia, la favola di Mazzocchi: mister promozione

Tra le tante favole che hanno composto e santificato la cavalcata promozione del Venezia con il ritorno in serie A dei lagunari, spicca quella di Pasquale Mazzocchi. Per distacco tra i migliori esterni del campionato cadetto, il classe 1995 nonostante l’espulsione ha mantenuto fede al suo personalissimo palmares che lo individua come un vero e proprio specialista delle promozioni. Un campionato vinto a Rimini, tre salti di categoria consecutivi con la maglia del Parma ed ora anche la gioia in Laguna per il ritorno nella massima serie del suo Venezia. Una squadra che ha creduto nelle sue qualità, con l’intuizione di Collauto di trattenerlo anche a gennaio nonostante le tante sirene provenienti dalla massima categoria. La stessa che si è conquistato sul campo con il Venezia.