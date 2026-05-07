Venezia, sabato 9 festa in Piazza San Marco per celebrare la promozione in Serie A

Il Venezia FC si prepara a vivere una giornata storica, destinata a rimanere impressa nella memoria del Club e di tutta la città.

Sabato 9 maggio, per celebrare la straordinaria promozione in Serie A, la Prima Squadra, lo Staff Tecnico e la Dirigenza arancioneroverde daranno vita al tradizionale corteo acqueo nel cuore della laguna. La partenza è prevista da Piazzale Roma alle ore 16:00: da lì, il gruppo solcherà le acque del Canal Grande, attraversando uno dei percorsi più iconici al mondo, passando per il Ponte di Rialto fino a raggiungere Piazza San Marco.

Sarà proprio Piazza San Marco il cuore pulsante delle celebrazioni e il punto culminante di una giornata che si preannuncia indimenticabile. Qui è attesa una grande festa, aperta a tutti i tifosi arancioneroverdi che vorranno condividere questo momento storico insieme alla squadra.

I videowall allestiti in Piazza San Marco mostreranno tutta la diretta del corteo e a partire dalle ore 17:00, la piazza accoglierà un dj set che scalderà i presenti prima della passerella celebrativa dei protagonisti della stagione, prevista per le ore 18.00. Tutti i giocatori e lo staff saliranno sul palco per vivere insieme ai tifosi un abbraccio collettivo carico di emozione, orgoglio e appartenenza. A condurre la cerimonia ufficiale di consegna del Trofeo per la Promozione in Serie A sarà Gianluca Di Marzio, in un’atmosfera che unirà sport, passione e identità veneziana.

Il Venezia FC invita tutta la città e i suoi sostenitori a partecipare numerosi: sarà una grande festa, il momento perfetto per celebrare insieme il ritorno nella massima serie e rendere omaggio a un traguardo costruito con impegno, dedizione e spirito di squadra.