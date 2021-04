Venezia, Zanetti: "Abbiamo recuperato Dezi". Forte ancora assente dai convocati

“Aver avuto dieci giorni di stop è stato importante anche in vista di un mese molto compresso che ci attende da qui a fine campionato. Abbiamo recuperato qualche giocatore come Dezi e fatto ricaricare le pile a chi ha tirato la carretta finora. Nazionali? Bjarkason è tornato stanotte, ma non riusciamo a fargli il tampone per cui non ci sarà, mentre Ala-Myllymaki ha ancora problemi al ginocchio”. Cos’ il tecnico del Venezia Paolo Zanetti in conferenza stampa ha fatto il punto prima della sfida contro la Reggina.

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico per la sfida. Ancora assente il centravanti Forte si rivedono in squadra il centrocampista Dezi e l’attaccante Karlsson

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati:

Portieri: Mäenpää, Pomini, Carotenuto

Difensori: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Modolo, Molinaro, Ricci, St Clair, Svoboda

Centrocampisti: Crnigoj, Dezi, Fiordilino, Maleh, Rossi, Taugourdeau

Attaccanti: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Johnsen, Karlsson