Venezia, Zanetti: "Il nostro sogno continua, per battere il Lecce dovremo essere perfetti"

Il Venezia stacca il pass per la semifinale col Lecce battendo 3-2 in rimonta il Chievo Verona, dopo i tempi supplementari. Il tecnico arancioneroverde Paolo Zanetti commenta così la sfida del Penzo: "Il Chievo - riporta trivenetogoal.it - è stata la miglior squadra che abbiamo visto qui al Penzo quest’anno. Nel momento in cui stavamo festeggiando il nostro gol abbiamo subito il rigore. Si sono chiusi benissimo e ci colpivano in ripartenza. Abbiamo continuato con pazienza a creare le nostre occasioni. Entrambe le squadra hanno dimostrato di avere un’identità ben precisa. Partita davvero stupenda per chi l’ha vista, bellissima per noi che l’abbiamo vissuta".

Può essere definita come la vittoria del gruppo?

"Penso che ci siano pochi gruppi che possano fare quello che abbiamo fatto noi oggi. Abbiamo avuto la forza di ribaltare un risultato al supplementare. Posso ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, il nostro sogno continua. Abbiamo fatto ottime cose, abbiamo fatto errori, abbiamo concesso cose che di solito non concediamo, volevamo subito riprenderla e ci siamo scoperti. Alla lunga è uscito il nostro grande cuore, complimenti ai miei giocatori".

Se la sente di spendere qualche parola per Maleh?

"Al di là dei singoli, su tutti Maleh che sta collezionando prestazioni dopo prestazioni. Se la Fiorentina lo ha preso se lo merita troppo, per noi è fondamentale. Non lo abbiamo avuto per sei partite e non abbiamo mai vinto. Per noi è un valore aggiunto, ha fatto cinque gol ed è un ragazzo che ci sta prendendo per mano. Al di là dei singoli mi sento di premiare il gruppo. Sentivo i ragazzi che erano in tribuna urlare come ultras, dove non arriva la tecnica ci arriviamo con il cuore. Tante volte ci siamo trovati a ribaltare delle partite".

Dove può arrivare questo Venezia?

"Non so dove possa arrivare questo Venezia, abbiamo un’altra partita in casa e dovremo cercare di sfruttarla. Il Lecce probabilmente è la più forte insieme al Monza e per batterla bisognerà essere perfetti. L’importante è che adesso recuperiamo, e magari recuperiamo Modolo ed Esposito”