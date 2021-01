Venezia, Zanetti: "Pisa più riposato, ma dovremmo fare noi la partita". I convocati

Alla vigilia della gara contro il Pisa, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, come riferiscono i canali ufficiali della società, ha parlato alla stampa, cominciando però da un'analisi a mente fredda della gara contro il ChievoVerona: "La squadra sta bene, anche perché rispetto ad altre volte abbiamo avuto più tempo per recuperare le forze e preparare la partita; di questi tempi non è poco anche se affronteremo una squadra che ha potuto riposare più di noi. Con il Chievo abbiamo preso gol nei minuti di recupero e siamo dispiaciuti ma sono cose che nel calcio succedono ed io valuto la prestazione a 360 gradi e ritengo che al Bentegodi nel primo tempo abbiamo fatto una partita di altissimo spessore tecnico nel primo tempo e altrettanto importante da un punto di vista caratteriale nel secondo. La nostra crescita starà nell’imparare a chiudere le partite perché sia con il Chievo che con il Brescia abbiamo avuto più possibilità per farlo ma non l’abbiamo fatto; poi è normale poter subire il ritorno dell’avversario, anche attraverso qualche episodio. Non dobbiamo abbatterci, anzi, queste partite devono darci la forza per affrontare la partita successiva per valorizzare un punto che resta comunque importante, ottenuto contro una buona squadra come quella clivense".

Spazio poi alla gara di domani: "Il Pisa è una squadra equilibrata, che ha gamba e giocatori importanti e può ambire a posizioni importanti nella classifica di Serie B. Ora ha trovato anche equilibrio difensivo, quindi sarà una partita difficilissima, come lo sono del resto tutte le partite; i dettagli e la mentalità con cui si scende in campo fanno la differenza, e la nostra mentalità deve essere sempre quella di fare la partita perché è nelle nostre caratteristiche. Non ho ancora deciso chi giocherà domani, il nostro credo è che tutti debbano essere sul pezzo e chi è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di che pasta è fatto, a dimostrazione della bontà di questo gruppo. Questo contesto, in cui tutti i giocatori sono coinvolti, ci consente di far riposare anche giocatori importanti senza che la squadra ne risenta, come accaduto in queste ultime partite in cui abbiamo giocato a pochi giorni di distanza l’una dall’altra".

Diramato poi l'elenco dei convocati, dei quali il tecnico ha così parlato: " Arriviamo a questo match senza particolari acciacchi, anche se rispetto al turno precedente abbiamo perso Modolo che per noi è un giocatore importante, ma recuperiamo Vacca che a Verona era uscito alla fine del primo tempo per un fastidio ai flessori". Non figura poi Serena.

Ecco i 24 scelti:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Molinaro, Poha, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Bjarkason, Crnigoj, Fiordilino, Rossi, Taugourdeau, Vacca

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Capello, Di Mariano, Forte, Johnsen, Karlsson.