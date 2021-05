Venezia, Zanetti su Esposito: "Non ancora pronto per fare la prima punta. Meglio sulla trequarti"

vedi letture

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa si è soffermato sull'assenza di Aramu e sul possibile sostituto che potrebbe essere Sebastiano Esposito, talento classe 2002 di proprietà dell'Inter: "Altre volte abbiamo giocato senza di lui, anche per scelta. Ho sicuramente un Esposito che scalpita e lo vedo vedo molto bene nel ruolo di seconda punta/trequartista perchè credo non sia ancora pronto per fare la prima punta e far reparto da solo, ma si sposa benissimo come collante perchè ha grande qualità, ha l’assist e si sa inserire da dietro".