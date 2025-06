Inter, Seba Esposito: "Orgoglioso di Pio, ora deve continuare: il calcio dimentica in fretta"

Sebastiano Esposito ha parlato in zona mista al termine della giornata di allenamento dell’Inter al Mondiale per Club, soffermandosi soprattutto sull’esperienza condivisa con il fratello minore, Francesco Pio: “È bello essere qui con lui, sta facendo molto bene e sono davvero orgoglioso. Sa che deve continuare su questa strada perché nel calcio si può salire e scendere velocemente. Quello che si è fatto ieri si dimentica in fretta”.

Sui genitori, attualmente in vacanza a Castellammare: “Stanno lì a riposarsi, se lo meritano. È stato un anno impegnativo anche per loro, tra Spezia ed Empoli. Meglio che si rilassino, magari controllano il risultato alla fine e vivono tutto con meno ansia”.

Esposito ha poi aggiunto di voler vivere il momento senza troppe aspettative: “Sono felice, c’è anche Pio qui con me, cerco di godermi le opportunità che arriveranno e poi si vedrà”.

Un passaggio anche sul lieve problema fisico del fratello: “Dipende da oggi, vedremo come sta”. E a chi gli faceva notare le condizioni non ottimali del campo: “A me va benissimo, ho visto di peggio…”.

Chiusura con una battuta sul terzo fratello della famiglia Esposito: “Dice che dobbiamo pagargli le vacanze…” e un commento sulla conferenza stampa di Pio: “Sono andato a dare un’occhiata. A noi non piacciono troppo le interviste, ma l’importante è rispondere bene sul campo. E lui l’ha fatto”.