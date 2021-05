Venezia, Zanetti in vista del Pisa: "Sarebbe bello chiudere la pratica play off già domani"

Alla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha spiegato di voler chiudere presto la pratica play off: “Siamo partiti con il piede giusto in questo poker di impegni, col Chievo abbiamo subito relativamente poco ed è stata una gara ben interpretata dai ragazzi che hanno messo un bel tassello verso i play off, ora sarebbe bello chiudere la pratica già domani per poi concentrarsi sul posizionamento migliore. Affrontiamo una squadra di grande gamba, che già all'andata dimostrò di essere micidiale e pericolosa, ma noi stiamo avendo continuità di gol e di azioni. Sto battendo molto su questo tasto, dobbiamo cercare allo stesso tempo di prendere meno gol possibili. - continua Zanetti parlando di alcuni singoli come riporta Trivenetogoal.it - Aramu sabato ha fatto una partita straordinaria, facendo in maniera eccellente le due fasi, anche se non si è acceso molto, ma questo dipende dal fatto che gli chiedo dimettersi in moto per le cose importanti. Esposito lo vedo come seconda punta o trequartista e secondo me ha le caratteristiche giuste per sostituire Aramu. Bocalon invece è un’opzione. Credo, però, che sia il caso di sfruttare la buona partita di Forte col Chievo e il fatto che sia stato galvanizzato dal gol. Per il resto mi spiace non potervi dare troppe indicazioni perché abbiamo un altro allenamento che diventa il più importante. Devo capire come stanno Di Mariano e Maleh che hanno due problemini fisici. Se il secondo non ce la farà giocherà Dezi al 100% e farò ragionamenti su chi affiancargli. Sicuramente ci sarà una sorta di turnover ragionato, perché ci sono una serie di partite una dopo l’altro”.