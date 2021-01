Vicenza-Chievo, le formazioni ufficiali: tridente pesante per Di Carlo. Giaccherini dal 1°

Il tecnico del Vicenza Di Carlo per il derby veneto sceglie l'attacco pesante con Meggiorini e Jallow ai fianchi di Gori, schierato come centravanti. A centrocampo out Da Riva, con Zonta al fianco di Rigoni e Cinelli. In difesa Bruscagin prende il posto di Cappelletti. Nel Chievo Aglietti punta sul terzetto formato da Garritano, Ciciretti e Giaccherini alle spalle di De Luca in un 4-2-3-1 che può diventare 4-4-2 in fase di copertura. A centrocampo Viviani affianca Palmiero. Queste le formazioni ufficiali della gara valida per il recupero dell'8^ giornata di Serie B:

Vicenza (4-3-3): Grandi; Bruscagin, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta, Rigoni, Cinelli; Meggiorini, Gori, Jallow. Allenatore: Di Carlo

ChievoVerona (4-2-3-1): Semper; Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti; Palmiero, Viviani; Garritano, Ciciretti, Giaccherini; De Luca. Allenatore: Aglietti