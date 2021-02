Vicenza, Di Carlo: "Contento per Giacomelli che si è sbloccato. Partita di alto spessore"

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, commenta nel post gara la vittoria raggiunta contro il Pordenone. Ecco le sue parole, riportate da biancorossi.net: “Penso sia stata una partita di alto spessore. Avevamo la partita in pieno controllo, il gol del Pordenone ha risvegliato una nostra reazione e sono contento per Giacomelli che si è sbloccato, regalandoci 3 punti fondamentali per la salvezza. Sono soddisfatto, serviva questo atteggiamento e mentalità. Abbiamo fatto una gara attenta e sono contento anche per Longo. La squadra sta crescendo. Mi sono piaciuti tutti, il sacrificio c’è stato da parte dell’intero gruppo".