Vicenza, Di Carlo: "Recuperiamo Da Riva, Nalini e Dalmonte". I 25 convocati per la SPAL

“Ci sono 25 convocati, abbiamo recuperato Da Riva, Nalini e Dalmonte anche se non sono ancora in condizioni ottimali. In attacco ho delle scelte da fare, ma non dirò chi giocherà fra Lanzafame, che negli ultimi anni ha fatto la prima punta, e Jallow per non dare un vantaggio agli avversari, inoltre ci sono anche Longo e Gori”. Così il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la SPAL.

Rispetto all’ultima gara rientrano Da Riva, Dalmonte e Nalini a centrocampo, mentre restano fuori i giovani Fantoni e Mancini. Questa la lista completa:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Meggiorini