Vicenza, Di Carlo: "SPAL forte ed esperta. Puntiamo a vincere grazie alle nostre caratteristiche"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la SPAL di domani: “Nelle ultime gare abbiamo migliorato gioco, compattezza e qualità, stiamo lavorando bene su noi stessi per essere più convinti e determinati nelle prossime gare. La SPAL ha giocatori d’esperienza, che hanno fatto la Serie A, ma nel girone di ritorno dobbiamo sempre puntare alla vittoria sfruttando le nostre caratteristiche. Sono felice di avere tante scelte, nel mese di dicembre avevamo avuto una grande problematica e abbiamo dovuto raschiare il fondo del barile, ma oggi abbiamo un gruppo forte. Manca ancora la giocata di qualità, ma con il rientro di quasi tutti i giocatori abbiamo più soluzioni. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Ci sono 25 convocati, abbiamo recuperato Da Riva, Nalini e Dalmonte anche se non sono ancora in condizioni ottimali. In attacco ho delle scelte da fare, ma non dirò chi giocherà fra Lanzafame, che negli ultimi anni ha fatto la prima punta, e Jallow per non dare un vantaggio agli avversari, inoltre ci sono anche Longo e Gori”.