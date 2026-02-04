Costa si ferma, ma il Vicenza non ha preso un vice. Le soluzioni però non mancano

Il Vicenza perde per qualche tempo l’esterno mancino Costa a causa di un infortunio. Lo comunica la stessa società veneta con una nota sul proprio sito ufficiale:

“La società L.R. Vicenza informa che il centrocampista biancorosso Filippo Costa ha riscontrato una lesione muscolare al polpaccio destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero”.

Un infortunio che arriva a mercato chiuso e dopo che la società ha deciso di non andare alla ricerca di un suo vice nel corso del mercato invernale nonostante le varie voci sui possibili arrivi di Cancellieri dal Siracusa e Tonetto dalla Triestina. Una decisione che era maturata negli ultimi giorni di gennaio dopo un’attenta riflessione fra tutte le componenti vista anche l’ottima prova di Raul Talarico, esterno destro di nascita, ad Arzignano. La presenza nella rosa di mister Fabio Gallo di altri due esterni duttili e affidabili come Lorenzo Caferri e Alessio Tribuzzi e la possibilità di far tornare Tommaso Sandon ad agire sulla corsia, dopo essere diventato un centrale, hanno fatto il resto. Ora, con Costa che dovrà saltare qualche altra partita, si capirà se le scelte fatte dalla dirigenza biancorossa saranno state quelle giuste o meno.