Vicenza, Rosso: "Non possiamo fare Babbo Natale: oggi regalati due episodi al Lecce"

Dopo Renzo Rosso, in casa Vicenza, come riferisce trivenetogoal.it, anche Stefano Rosso ha commentato il ko interno contro il Lecce. Senza troppi giri di parole: “Basta regali, oggi meglio delle ultime due partite, ma ci possono chiamare Babbo Natale. Ti distrai due volte e concedi due gol. Arriviamo al 98% e poi quel 2% lo paghiamo caro. Facciamo i risultati se rendiamo sempre al 100%. La prestazione c’è stata, la volontà e il carattere anche. Non sono preoccupato, sarei preoccupato se avessimo fatto una partita scadente, se facciamo queste prestazioni di sicuro non avremo problemi a salvarci”.