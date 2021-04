Vicenza, la rabbia di Rosso: "Inferiori al Lecce. Qualche nostro giocatore dovrebbe essere in C"

Dopo il ko contro il Lecce, è una furia il presidente del Venezia Renzo Rosso. Che, come riferisce trivenegoal.it, non le ha mandate a dire: "Il Lecce ha un organico pazzesco e non siamo stati inferiori, paghiamo due errori e qualche giocatore che non dovrebbe militare in questa categoria ma in C, Magalini lo sa, vi ho già fatto questo scoop oggi”.