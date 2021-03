Vicenza, Vandeputte: "Abbiamo potenzialità superiori alla salvezza. Empoli? Siamo carichi"

Archiviato il successo contro il Chievo Verona di lunedì scorso per il Vicenza è arrivato il momento di concentrarsi sul match di sabato pomeriggio contro l'Empoli. In conferenza stampa per il club veneto, su questo e su altri temi, si è espresso il centrocampista belga Jari Vandeputte: "Secondo me la squadra ha le potenzialità per aspirare a qualcosa di più della salvezza, però l’obiettivo principale è salvarci. Sabato c’è una partita importante e poi affronteremo squadre che sono alle nostre spalle, saranno quindi cruciali le prossime settimane. Poi si vedrà. Cerchiamo di giocare sempre come vogliamo, veniamo da due vittorie contro due squadre toste. Sono convinto che anche sabato possiamo fare un buon risultato. Contro l'Empoli mi aspetto un match difficile, però la squadra si sente carica e giocheremo concentrati dal primo minuto”.