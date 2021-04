Vicenza, Vandeputte: "Salvezza unico nostro obiettivo. Ma ora serve una risposta sul campo"

E’ un Vicenza a caccia di rilancio dopo due sconfitte consecutive quello di cui ha parlato Jari Vandeputte. Il centrocampista belga è intervenuto ai microfoni di Radio Stella per analizzare il finale di stagione che attende la formazione di Domenico Di Carlo: “L’obiettivo è sempre stato la salvezza e ancora oggi è così. Dobbiamo fare il massimo per essere tranquilli, il morale è molto buono, la squadra è unita. Sappiamo dove abbiamo sbagliato a Reggio Calabria e ora affronteremo le ultime cinque partite. Come stai? Bene, ho avuto un po’ di tempo per riprendermi dalla pubalgia, però adesso mi sento bene, non è stato semplice perché le partite sono ravvicinate. Posso sempre crescere, anche se ho fatto 11 assist come l’anno scorso, manca il gol che mi potrebbe dare una spinta, ma l’importante è vincere. I tifosi? Sono arrabbiati, giustamente, lo eravamo anche noi. Loro meritano di più perché ci sono sempre stati vicini e sabato dovremo dare una risposta anche a loro”.