Vicenza, Zonta: "Rinnovo? Qui sono a casa, spero di continuare il mio rapporto col club"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Vicenza Loris Zonta ha parlato anche del suo rinnovo di contratto: "Adesso l’importante è finire bene il campionato, mancano quattro partite. Quando concluderemo il campionato, raggiungendo il nostro obiettivo, avremo il modo e il tempo per parlarne con la società e vedere il da farsi. Io sto bene a Vicenza, ormai è il terzo anno che sono qui e mi sento a casa, spero di continuare il mio rapporto con la società. Come dicevo prima, ora è giusto concentrarsi sul campo, finire al meglio questa stagione e poi ci sarà sicuramente il tempo e il momento per parlarne".