Virtus Entella, Vivarini: "A Ferrara per dare battaglia e tornare a casa con un po' di tranquillità"

vedi letture

Vincenzo Vivarini, tecnico della Virtus Entella, ha analizzato attraverso i canali ufficiali del club ligure l'impegno di domani sera nell'anticipo della 28^ giornata di Serie B, in casa della SPAL: "Ogni gara è determinante. Andremo a Ferrara per battagliare, dando il massimo con cervello, attenzione tattica. Dobbiamo assolutamente cercare di fare punti con prestazioni importanti di squadra. Sperando di ottenere quello che vogliamo. La SPAL è una squadra che arriva dalla A e individualmente sono superiori a noi, ma noi abbiamo compattezza, un'organizzazione di squadra che può sopperire al dislivello con le individualità della SPAL. Servirà sacrificio ma potremo dire la nostra. La squadra fisicamente sta bene, è cresciuta molto, e non abbiamo problemi. Mentalmente non siamo sereni per via della situazione di classifica, una cappa sulla nostra testa. Per dare il massimo servirebbe un po' di tranquillità che speriamo di portarci a casa da Ferrara".