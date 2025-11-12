TMW Ascoli, Oviszach: "Squadra costruita bene, ci giocheremo la B fino alla fine"

Enrico Oviszach, esterno offensivo dell'Ascoli, lo scorso anno al Crotone, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "È stato un anno positivo. Purtroppo ci siamo fermati ai quarti di finale dei playoff dopo una buona annata. Ovviamente quest'anno ci riproveremo a vincere il campionato, però sono passato dalla parte dell'Ascoli e speriamo una buona annata".

Come ti senti ora all'Ascoli? È una città che vuole tornare in Serie B da parecchio tempo ma che si sta scontrando con Ravenna ed Arezzo...

"Sì, è stato un cambiamento importante. È arrivata una società nuova, molto solida. La squadra è stata costruita in modo importante, con giocatori altrettanto importanti. Proveremo a giocarcela fino in fondo".

Qual è l'obiettivo di Oviszach quest'anno?

"L'obiettivo personale è migliorare lo score dell'anno scorso, che purtroppo si è fermato a 9. Ho avuto un girone di ritorno abbastanza complicato, ma voglio pensare positivo, non fermarmi e migliorare il mio score personale".