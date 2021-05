Adani: "Playoff di C? Punto sul Padova, ma non basta il blasone per vincere"

Daniele Adani nel corso della Bobo Tv, ha parlato dei playoff di Serie C: "Io punto sul Padova. Però non basta il blasone per vincere. Non basta avere un nome come il Padova, l'Avellino. Il Renate che ha 4000 abitanti, può sorprendere tutti. La Feralpi Salò lo stesso con 10.000 abitanti. Il calcio è patrimonio di tutti. L'Alessandria negli anni ha investito tanto per venir su. Ma non sempre spendere vuol dire vincere".