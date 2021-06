AlbinoLeffe-Alessandria, le formazioni ufficiali: Eusepi-Arrighini in campo dal 1'

Tempo di semifinali playoff in serie C. AlbinoLeffe e Alessandria si sfidano al "Città di Gorgonzola" per l'andata delle semifinali playoff. Ecco le scelte dei due allenatori per il primo incontro di giornata.

AlbinoLeffe (3-5-2): Savini; Riva, Canestrelli, Mondonico; Gusu, Nichetti, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Gelli, Cori. A disp. Paganessi, Caruso, Cerini, Berbenni, Trovato, Gabbianelli, Galeandro, Piccoli, Ravasio, Miculi, Petrungaro, Maritato. All. Zaffaroni.

Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Cesarini, Giorno, Celia; Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disp. Crisanto, Cosenza, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Corazza, Crosta, Macchioni, Mora, Rubin, Stanco. All. Longo.

Arbitro: Luigi Carella di Bari. (Micaroni/Mittica). IV ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto.