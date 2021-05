AlbinoLeffe, è ancora Manconi l'uomo decisivo. Finalmente protagonista dopo tanto girovagare

Ai tempi del Novara era uno dei giovani attaccanti in rampa di lancio, ma poi per Jacopo Manconi le cose sono andate in maniera diversa con tanti prestiti in giro per l’Italia in cui non sempre è riuscito a mostrare tutto il suo potenziale. Poi la parentesi brillante alla Giana Erminio (cinque gol in otto presenze negli ultimi sei mesi della passata stagione) e la chiamata dell’AlbinoLeffe.

“Quella di sposare il progetto AlbinoLeffe è stata per me una scelta importantissima, dovevo rilanciarmi e loro hanno creduto e puntato fortemente su di me. Il gruppo mi ha accolto bene sin da subito, il mister mi ha fatto sentire fiducia, tutte cose che ti permettono di fare il salto". Così Manconi parlava un paio di settimane fa ai nostri microfoni. E in effetti il salto di qualità è arrivato: 15 reti, e tre assist, in 36 presenze stagionali nella stagione regolare. Numeri che hanno permesso alla squadra bergamasca di accedere ai play off dove il classe ‘94 si è confermato andando in gol sia contro il Pontedera sia contro il Grosseto portando i seriani alla fase nazionale dei play off di Serie C. Ma è questo pomeriggio che Manconi ha fatto il capolavoro: con la squadra in vantaggio per 1-0 sul Modena, risultato che avrebbe estromesso l’Albinoleffe dai play off, il calciatore si è preso un’enorme responsabilità, quella di calciare il rigore decisivo all’ultimo minuto della ripresa. Realizzandolo, ribaltando l’andata e portando la sua squadra al turno successivo. Dove Manconi vorrà essere ancora protagonista.