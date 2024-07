Ufficiale Modena, ceduto a titolo definitivo Manconi al Benevento. Accordo fino al 2026

Il Modena F.C. comunica il trasferimento a titolo definitivo di Jacopo Manconi al Benevento Calcio.

Approdato in gialloblù dall’Albinoleffe la scorsa estate, l’attaccante classe 1994 ha collezionato sotto la Ghirlandina un totale di 31 presenze, con 3 reti in campionato e una in Coppa Italia, oltre a 4 assist. Adesso sposerà il progetto dell’ambizioso Benevento del presidente Oreste Vigorito, che inseguirà la promozione in Serie B dopo averla vista sfumare nell’ultima stagione in semifinale playoff.

Il calciatore, nato nel 1994, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2026.