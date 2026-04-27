Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie C. Queste le decisioni per quanto riguarda gli allenatori.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

per aver, al 42° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, nonché una condotta non corretta e antisportiva in quanto:

1. abbandonava l’area tecnica protestando platealmente nei confronti dell’Arbitro, sbracciando e urlando per contestarne l’operato;

2. dopo la notifica del provvedimento di espulsione, non abbandonava il terreno di gioco e si dirigeva verso il IV Ufficiale con atteggiamento minaccioso, proferendo frasi irriguardose nei suoi confronti;

3. invitato ad allontanarsi, reiterava la condotta anche nei confronti dell’Arbitro;

4 usciva infine, dal terreno di gioco continuando a sbracciare e urlare;

5. al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi nuovamente verso il IV Ufficiale, in evidente stato di alterazione, continuando a proferire espressioni ingiuriose nei suoi confronti.

Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, e, in particolare, la gravità e la reiterazione della condotta perpetrata, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

IURINO GIOVANNI (TEAM ALTAMURA)

In quanto, in occasione di una revisione FVS, ostacolava la stessa proferendo una frase irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).