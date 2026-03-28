AlbinoLeffe, Lopez: "Playoff qualcosa di impensabile fino ad un paio di mesi fa"

In vista della gara contro il Lumezzane, il tecnico dell'AlbinoLeffe Giovanni Lopez ha commentato in conferenza: "Dopo la preziosa vittoria di Verona, che è valsa con ogni probabilità la salvezza, nel gruppo deve esserci ancor più consapevolezza del nostro valore, dei nostri pregi (e difetti) e delle nostre possibilità: pur con una serie di situazioni sfortunate nel corso della stagione, in questi mesi finali possiamo provare ad andare ben oltre la semplice permanenza in categoria, mettendo nel mirino un obiettivo, quello dei playoff, che sembrava qualcosa di impensabile fino ad un paio di mesi fa.

In tal senso, la gara di domani è importante, perché classifica alla mano è uno scontro diretto, ma non decisiva: mancando cinque partite, infatti, sarà ancora tutto in gioco, in un senso o in un altro, anche dopo Lumezzane. Dovremo mantenere equilibrio, uno degli aspetti decisivi in questa volata conclusiva, per raccogliere il maggior numero di punti possibili, consapevoli che ne serviranno molto probabilmente almeno una decina per entrare in post season.

Lumezzane? Squadra forte, ben allenata e con grandissima qualità soprattutto nel reparto avanzato. Un po’ come noi, poi, sono decisamente aggressivi: dovremo essere bravi nel cercare di gestire sin da subito il palleggio con lucidità e qualità, eludendo la loro abilità in pressione. Infortunati? Non ci saranno rientri in gruppo e, rispetto a Verona, avremo anche altre defezioni, ma nelle ultime settimane abbiamo già dimostrato di poter sopperire alle assenze, offrendo con costanza prestazioni consistenti".